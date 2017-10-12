宵夜劇場 觀眾邊看戲、邊同桌吃飯

基隆市三缺一劇團今年策展演出繭劇，藉由偶人追憶（記者俞肇福攝）

2017-10-12 16:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕有沒有深夜看戲劇的經驗？有沒有一邊看戲一邊與演員同桌吃飯的經驗；基隆市三缺一劇團進駐基隆第4年，今年策展人大膽突破，挑戰觀眾接受度，要觀眾深夜11點半，欣賞「貴美的餐桌」戲劇，感受到勞動工作者生命食譜。

策展人的周伶芝，從小在基隆長大，因為接下三缺一劇團的策展工作，重新反思自己生長的這座城市，希望以「泊」字為創作發想，希望藉由美食串聯起勞動階級，從食物看到與這座城市從繁華走向衰敗；周伶芝說「宵夜劇場」，是微型劇場限定創作，締造許多首例，例如深夜演出，演員一邊演出、觀眾一邊同桌吃飯，從餐桌上的食物看見基隆、看見台灣的興衰。觀眾在劇中可以吃到香嫩的牛排（台灣錢淹腳目）、也會吃到泡麵（經濟蕭條）。

「貴美的餐桌」以碼頭工人為發想，主要創作者薛美華說：「基隆像是台灣發展的縮影，也像整個世界在資本主義下，勞動階層的縮影。這創作有趣的是，讓觀眾打破習慣的看戲時間，進到一個非劇場空間，在餐桌上進行一場遊戲。」劇團第一次挑戰宵夜劇場，邀請觀眾於明天、後天「作伙呷暗頓」。

三缺一劇團，10月份舉辦「老寓展覽+宵夜劇場+物件演出+小誌」系列的展覽與演出；老寓展覽『窺聽』為包含攝影、文件、即場演出與物件裝置展出，展期為10/13-11/5，希望營造出南榮路73號老寓，為基隆藝文推動重要據點的第一步。策展人周伶芝廣邀各界不同的創作者參展。

基隆市三缺一劇團策展，在南榮路老宅佈展希望讓民眾省思。（記者俞肇福攝）