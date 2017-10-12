大甲鐵砧山遊客服務中心整建 將重新招標1年

大甲鐵砧山遊客服務中心近日將公開招標，由業者承租營運，後年起則改為OT方式營運。（記者歐素美攝）

2017-10-12 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鐵砧山遊客服務中心目前辦理整建，後方將增設露營區，台中市風景區管理所表示，後年起將辦理OT委外營運，目前則由台中市蓮心自強服務協會承租，因租約今年底到期，市府日前辦理公開招標出租，月租底價每月僅3927元，結果只有一家投標，還因壓標金不符規定而廢標，市府表示，將擇期再公開招標一年，且台中市蓮心自強服務協會具有優先訂約權。

大甲區公所爭取交通部觀光局「特色加值計畫」補助4000萬元，辦理大甲鐵砧山遊客服務中心整建，並在後方增設露營區，可提供11個帳位，目前工程進行中，預計年底完工。

台中市風景區管理所所長廖偉志表示，鐵砧山遊客服務中心租約3年一期，目前由台中市蓮心自強服務協會承租，以提供身心障礙者工作機會，該會並具有優先訂約權，因租約到今年底到期，市府於本月2日辦理公開招標，結果僅一家投標，因壓標金未依規定備妥銀行本票，5日公告廢標，市府將擇期再公告招標，屆時若台中市蓮心自強服務協會願意以業者得標金額承租，則改由蓮心承租營運，但租期僅1年。

廖偉志表示，大甲鐵砧山遊客服務中心，後年起將連同後方的露營區，依促參法改以OT方式委外營運（Operation營運， Transfer移轉，即政府投資興建完成，委由民間機構營運，營運期滿，營運權歸還政府）。