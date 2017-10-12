打造有機恆春半島 五彩作物調酒炫又順口

墾丁調酒師小龍利用半島農作製成的酒品，打造五款饒富地方特色的調酒。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-12 15:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農糧署南區分署結合恆春半島地方觀光產業，舉辦「恆春半島有機農業齊步走」簽約活動，墾丁調酒師小龍利用半島農作製成的酒品，打造五款饒富地方特色的調酒，展現有機農作物行銷的更多可能。

墾丁調酒師小龍利用半島農作製成的酒品，打造五款饒富地方特色的調酒。（記者蔡宗憲攝）

五顏六色的調酒，利用瑯嶠有機米酒及滿州黑豆酒製作，取名「情定瑯嶠灣」、「黑瓶子裝豆油」、「台灣Vodka lime」、「梅酒咖啡」及「阿伯也有少女心」五款調酒，甜香多彩的調酒瞬間吸引民眾目光。

農糧署辦「恆春半島有機農業齊步走」簽約活動。（記者蔡宗憲攝）

調酒師小龍說，恆春有機米酒米酒與Vodka氣味有不少相似，調製類似飲品無違和又具臺灣味，香醇的黑豆酒則適合搭配咖啡類酒品調製，近期將採用到酒吧測試挑戰各國遊客愛嘗鮮的味蕾。

農糧署辦「恆春半島有機農業齊步走」簽約活動。（記者蔡宗憲攝）

除了調酒，各農會、有機蔬菜及沁園雨來菇等業者，也開發出雨來菇火龍果汁、雨來菇QQ圓、豆仔乾排骨湯、壽司等新奇及傳統美食，希望當地觀光業者能增加採用比例。

農糧署辦「恆春半島有機農業齊步走」簽約活動。（記者蔡宗憲攝）