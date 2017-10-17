天天吃好料》花蓮欣欣麵館 老闆釣魚自己賣

花蓮市區美食街一級戰區的民國路上，有間無論何時人都超多的「欣欣麵館」，主打手釣魚、海鮮料理。（記者王錦義攝）

2017-10-17 08:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區美食街一級戰區的民國路上，有間無論何時人都超多的「欣欣麵館」，一個號稱不只是麵店的麵館，店裏賣的餐點相當多樣，有熱炒、炒麵、湯麵，最主要的特色是豐富、平價的海鮮料理，其中還有許多就算常客，也不一定都能隨時吃到的手釣魚，都是老闆自己或是船長朋友出海去手釣來的。

老闆高志偉是麵店第二代，40歲的他相當喜歡釣魚，也熱愛海洋活動，他說，以前父母親經營的時代主要是提供麵食類的麵館，到了他這代，因為喜歡釣魚，店裡開始提供海鮮、手釣魚料理，之後就愈來愈多樣，所以他就又取個名字「不是麵館」在傳承中又帶點年輕人的搞怪新意。

店門口的牆上掛有一堆魚干，非常顯眼，而一進到店內，就可以看到一盤盤的豪華海鮮盤、青菜等等的小菜，讓客人直接選擇點盤交給店家料理，而冷藏櫃內則是有著生魚片、海膽、大生蠔、鮮蝦等等的新鮮海鮮盤，厚切的生魚片感覺CP值超高；而一旁的小冰箱，裡面就擺滿許多手釣魚，高志偉說，店內的海鮮都是他親自挑選，而他自己有漁船，也認識相當多的釣友，因此很多手釣魚。

高志偉說，店內的手釣魚都相當新鮮，因為會請朋友帶很多的冰塊，保鮮度夠，而且手釣魚可以吃到很多依照不同時節出現的魚，跟一般網子抓的都比較不同，像是現在夏季就常見花臉、海雞母，還有單價較高的高價魚種野生赤海，這種魚身為紅色，肉質細緻、清甜，在太平洋內生存造成甜美、彈嫩的肉質。

顧客郭小姐說，她是花蓮人，很喜歡到欣欣麵館吃生魚片、海鮮料理，這裡的海鮮很新鮮，這裡的老闆很喜歡釣魚、熱愛大海，常常會有特別的手釣魚出現，而且老闆自己有漁船，食材都相當好，價格實惠，CP值很高，所以會常到店內用餐，只是人很多，她都會提早一點到店裡用餐。

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