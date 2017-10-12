醫病》喬骨不成骨折反加劇 手護具固定讓小男童不哭了

2017-10-12 15:26

〔記者方志賢／高雄報導〕一名2歲的男童，玩耍時不慎右手橈骨骨折，接受坊間民俗「喬骨頭」，卻越喬越嚴重，疼痛不已，家人趕緊帶他就醫，X光檢查骨折裂縫加劇，使用手部護具做外部固定，骨折很快復位，不用開刀就能止痛，小男童也不哭哭了。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師洪豐建表示，不少民眾在骨骼、關節受傷，選擇民俗療法，但他建議接受X光等影像學檢查，並經專業醫師評估，以免「喬骨」導致骨骼、筋膜、組織受傷的風險，拖延過久，日後被迫要開刀矯正。

洪豐建說，這名小男童右手橈骨骨折，家人帶他到坊間接受「喬骨」，原以為喬一喬就好、骨折處會復位，但沒想到喬完後，小男童的手比先前更痛，痛到舉不起來，家人嚇得趕緊帶他到醫院就醫。

洪豐建說，小男童經X光檢查發現，骨折不但沒喬好，反而越來越嚴重，裂縫加劇，差點就需開刀治療，小男童也痛得淚眼汪汪的，讓人看了不捨。洪豐建說，這名小男童的橈骨先前已有骨折，若經由喬骨的方式，稍有不慎，可能造成骨頭與筋膜的傷害，反而越喬越糟。

在不開刀的情況下，使用手部護具以外部固定方式，達到骨折部位復位目的，況且小男童年紀小、骨骼再生能力強，短短一天內，在X光檢查下，小男童的骨折部分即明顯復位，小男童也破涕為笑，恢復以往的活動力。