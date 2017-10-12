廠商未申請許可挖破瓦斯管 中市府送法辦

2017-10-12 15:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市逢甲商圈9月底發生廠商未申請道路挖掘許可即違法開挖，且發現瓦斯管線警示仍持續挖掘，造成瓦斯外洩，影響公共安全。市府建設局今天表示，該案除依「台中市道路挖掘管理自治條例」對行為人處最高罰鍰10萬元，並依公共危險罪移送法辦，這也是該自治條例實施以來，第一起移送肇事行為者的案例。

西屯區西屯路二段某住戶9月23日委託廠商進行側溝打除清淤作業，但施工廠商事前未向市府申請道路挖掘許可，即違規開挖，且在挖掘時，發現天然氣公司安裝在地面上的警示標示，卻未向天然氣公司調閱管線圖資，依舊逕行開挖，造成天然氣外洩。

建設局表示，針對施工廠商違規開挖並影響公共安全，除依「台中市道路挖掘管理自治條例」處最高罰鍰10萬元，並依涉犯「刑法」第177條「漏逸或間隔蒸氣、電氣、煤氣或其他氣體，致生公共危險罪」，以及第354條「毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人」，將該廠商移送法辦。這也是統挖自治條例實施以來，第一起移送肇事行為者的案例。

建設局表示，除嚴懲不法行為，為推動台中市公共設施管線資料建置的完整性及正確性，該局整合完整的管線單位3D圖資，建立系統開放民眾使用；今年更進一步推動施工單位雙認證制度，廠商必須取得市府認證合格的安全技師簽證及施工管理人員監督，才能施工。