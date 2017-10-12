南投茶博會大玩Cosplay 魚池、名間特等紅茶大PK

2017-10-12 15:25

〔記者佟振國／南投報導〕2017南投世界茶業博覽會今於黃金品茗館，上演爆笑版的「愛麗絲幻境茶會」，縣長林明溱等人化身茶博國王等角色，應邀參加魔鏡王國一年一度的紅白品茶競賽，評鑑南投縣最具代表性的兩款紅茶特等獎，不論勝敗如何，已讓所有品嘗者大飽口福。

南投世界茶業博覽會本週持續舉辦，其中黃金品茗館除每日推出百萬冠軍好茶，讓遊客一次品足全國特等茶，今天更舉辦「愛麗絲幻境茶會」，以今年魚池日月潭評鑑的大葉種紅茶台茶18號（紅玉）特等獎，與名間鄉農會所提供的松紅紅茶評鑑小葉種紅茶青心烏龍特等獎，進行大PK。

場景變成愛麗絲夢遊仙境，林明溱等人也大玩Cosplay，化身茶博國王等賓客，參加魔鏡王國一年一度的紅白品茶競賽，到底是紅皇后的紅玉紅茶好喝，還是白皇后的小葉紅茶勝出，現場票選結果，紅皇后以18票贏了白皇后10票，白皇后被關進鳥籠懲罰，林明溱則是好心相救，大讚兩款紅茶都是南投之光，茶會也在溫馨熱鬧中畫下句點。

林明溱表示，邁入第8年的南投茶博會已成地方特色活動，每年吸引數10萬的人潮，帶動南投茶葉及其他農特產品銷售，目前初估已締造近4000萬營業額，茶博會還有3天，希望能衝破5000萬，為地方帶來更多商機。