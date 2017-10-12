自造者嘉年華 週末新北市府登場

2017-10-12 15:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞工局主辦的第二屆「新北市自造者嘉年華」（New Taipei Mini Maker Faire 2017），本週六、日將把市府變身為夢想基地，大廳陳列時下最夯的「指尖陀螺特展」，新站路封路進行「創意滑車競賽」，市民廣場舉行「廢材無人機飛行競賽」，而今天的暖身記者會，則是由全台第一把3D列印的烏克麗麗彈奏開場。

第二屆「新北市自造者嘉年華」（New Taipei Mini Maker Faire 2017），今年結合教育局、青年事務委員會共同參與，擴大升級為「創客季」，勞工局副局長許秀能表示，今年以「飛行夢想基地」為核心概念，職訓中心從7月開始舉辦系列活動，14日至15日兩天主活動，包括工藝、科普教育、數位科技等各領域，從市府大樓內的在地自造主題特展（1樓）、工作坊體驗（2樓）、講座交流（4樓），新站路的滑車大賽、整個市民廣場的特色攤位與飛行競賽，保證充滿趣味與驚奇。

活動還邀請到日本、香港的參展單位，日本濱松 Fablab 創辦人－竹村真人大師，特地來台舉辦農業機器人講座，分享在日本運用新科技「機械稻間鴨」，替高齡化的農夫，解決水稻田除草與趕鳥的問題。

還有ArkLab 將帶來「廢材無人機飛行競賽」，用生活中的環保材質或回收廢棄物，作為多旋翼機的結構材料，讓民眾發揮創意製造來競賽，對飛行開啟更多想像。

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