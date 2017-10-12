新竹米粉摃丸節週六登場 料理東西軍美味大PK

新竹市米粉摃丸節週六登場，今年以料理東西軍為主軸，邀請大家來品嚐在地的家鄉味。（記者洪美秀攝）

2017-10-12 15:08

［記者洪美秀／新竹報導］今年新竹米粉摃丸節週六（14日）登場，今年主打「料理東西軍」美味新食譜，由日式、法式五星級主廚為市民上菜，市長林智堅今天與老爺酒店主廚製作「芋見摃丸獅子頭」，林智堅說，透過創新讓傳統美食再加值，米粉、摃丸變身五星料理，邀請大家一起品嘗在地好滋味，體驗批米粉、搥摃丸，好吃又好玩。

林智堅說，摃丸、米粉是竹市經典美食，簡單料理就很美味，入口的每一顆摃丸、每一份米粉，都代表這著城市的故事。

林智堅說，今年特別邀請兩位專長領域不同的五星級主廚，進行料理東西軍PK，透過創新、精緻化提升傳統美食附加價值，展現料理新風味。

林智堅說，今年米粉摃丸節除精彩廚藝對決，也邀請社區媽媽組隊參加趣味料理競賽，透過臉書直播料理過程，欣賞媽媽們大展廚藝，「媽媽的味道」端上桌溫馨又美味。此外，今年也舉辦摃丸寶寶、米粉媽媽造型選秀，首獎民眾將獲得一整年吃米粉、摃丸都免錢的優惠，民眾可盡情大啖美食。

市府表示，本週六將由新竹老爺酒店「中山日本料理」主廚周建中和北投老爺酒店「純Pure Cuisine Pure Cuisine」主廚陳之穎，運用日式與歐法料理的獨特巧思進行料裡創作，為傳統美食注入新生命。

老爺酒店總經理陳進東表示，只要提及摃丸、米粉，大家第一聯想都是新竹市，堪稱城市品牌。他曾經問過同仁，哪家摃丸、米粉最好吃？有志一同的回答都是「我媽媽煮的最好吃！」他笑稱，摃丸、米粉不但是「新竹味」、更有「媽媽味」！

林智堅也與主廚一起製作創意料理「芋見摃丸獅子頭」，精彩料理過程讓大家食指大動，尤其味道飄來，連林智堅也忍不住馬上吃一口。

工策會總幹事黃竫蕙表示，週六將邀請老爺酒店集團主廚分別以日式料理與歐法為題，米粉摃丸入菜製作４道佳餚，由林智堅市長帶領「網路饕客吃貨團」共同品嘗美味；現場也有當地米粉摃丸業者市集促銷，還有歌手演出及各項體驗活動，歡迎民眾一起來感受米粉摃丸的好滋味、創新美味以及手作體驗。

新竹米粉摃丸節本週六將在北大公園舉行，除料理東西軍PK、料理直播秀外，更有「那年最愛的粉味」、「摃丸百年搥想曲」邀請產業達人為大家帶來米粉、摃丸的故事與美味秘方，「米粉媽媽」與「摃丸寶寶」造型選秀結果也將出爐，現場更邀請民眾一同「披米粉」、「搥摃丸」，體驗傳統手藝好滋味。