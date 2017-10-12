評鑑墊底又乏輔導 議員批市場處凌遲景美夜市

市場處去年評比北市市場，其中最後1名包括景美夜市，但王閔生批評經過1年都未輔導改善，大罵是在凌遲景美夜市。（記者黃建豪攝）

2017-10-12 15:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市去年訂定「公有零售市場營運評鑑計畫」，針對北市43處臨時攤販集中場及有證攤販聚集區，個別評鑑，其中，夜市組最後1名包括景美夜市，市場處曾承諾將派員輔導。然而議員王閔生今天於財建部門質詢時，不滿地說，過去景美夜市盛極一時，但如今國慶連假時期卻門可羅雀。王更提到，一旁的世新大學學生已經提出「景美夜市大變身」參與式預算計畫，但市場處還是沒有提出官方計畫，要求產發局明年規劃評估。

王閔生說，景美夜市是自己出生成長的地方，而該區美其名為景美觀光商圈，但國慶連假都沒有人，「該要人來觀光，沒人來觀光。」他說，郝市府於2007年在景美夜市推動「台北市夜市改造計畫」，做了路口意象、導覽指示牌跟文宣品就沒了，而9年來也沒有再做什麼。

王閔生更不滿地說，市場處去年做評鑑，景美夜市與大龍街夜市並列最後1名，也承諾要輔導，但1年來卻沒去輔導，「你做這個評鑑的意義是什麼，你在凌遲我們景美夜市啊？」他說，評鑑結果公布出去後，每個人來景美夜市看有多爛跟糟，但市場處做什麼。

王閔生問市場處長許玄謀，認為景美夜市是提升還是沒落，許玄謀回應就保持現況，王則說現況就是越來越糟。他說，過去文山、新店及木柵等地區的民眾都會來景美夜市，但現在夜市越來越落寞，連世新大學都提參與式預算，但仍看不到市場處的態度。

許玄謀表示，之前希望景美夜市成立集中場，但地方不支持，只要夜市跟周邊店家有意願都會願意幫忙整合。但王閔生說夜市不願意整合是在2005年，但隔兩年還是推動「台北市夜市改造計畫」，不解為何一定要做整合；許解釋，市場處在擬定計畫時，編列預算比較師出有名，否則只能政策性去處理。