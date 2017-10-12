「全台最美高架橋」 南迴金崙大橋15日通車

為了讓南迴公路截彎取直，興建金崙高架橋，可說是一波三折。（記者張忠義攝）

2017-10-12 14:53

〔記者張忠義／高雄報導〕南迴公路拓寬工程中，緊鄰太平洋和台東大武山，被譽為「全台最美高架橋」的金崙大橋，即將在10月15日通車。

金崙大橋，即將在10月１５日通車，橋面上已掛滿國旗。 （記者張忠義攝）

為了讓南迴公路截彎取直，興建金崙高架橋，可說是一波三折，4年前開始動工，經歷了颱風侵襲和挖到古遺址，導致工期不斷拖延，耗資近15億，總長3.15公里，沿途居高臨下，擁有一片無敵海景，通車後能看山又能看海，將是眺望無敵海景熱點之一。

金崙高架橋經歷了颱風侵襲和挖到古遺址，導致工期不斷拖延。（記者張忠義攝）

金崙高架橋位於南迴公路 （台9線）412公里至415公里間的拓寬工程，屬於太麻里鄉金崙村的外環道高架橋，緊鄰太平洋，長3.5公里、4線道設計，路段拉直抬高，最高處北邊約40公尺，南端約20公尺高。

金崙大橋4線道設計，路段拉直抬高，最高處北邊約40公尺，南端約20公尺高。（記者張忠義攝）

金崙大橋目前時速暫訂50公里，由於高架橋緊臨太平洋，無敵海景引人入勝，大武警分局憂心用路人違停賞景阻礙交通，通車後將責成金崙、多良派出所加強取締，至於高架橋南北兩端工區竣工後，是否提高速限，將與工務段等單位進一步商議。