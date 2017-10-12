西施捧心真實版 13歲少女心跳200下險猝死

2017-10-12 14:41

〔記者湯世名／彰化報導〕13歲張姓少女心律不整近5年，每次發作就臉色蒼白、心跳加速，且近期發作頻率越來越高，就醫檢查發現每分鐘心跳竟然高達200下，所幸經彰化基督教兒童醫院兒童心臟科同時採「經導管高週波燒灼術」、「冷凍消融術」並使用「無輻射線~心導管3D立體定位系統」進行治療，現已成功根治。

張小妹妹從國小3、4年級開始，每2個月會發生1、2次心跳很快、胸口悶的症狀，當時不以為意；就讀國中後，心臟不舒服的頻率變高為每個月2、3次，她仍以為是太緊張或運動造成；去年11月因感冒引發肺炎，到彰基兒童醫院急診，醫師發現她臉色蒼白、心跳很快，當下會診心臟科醫師，確診心律不整，心跳次數高達每分鐘200下，立即由彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺收治。

吳焜烺指出，張小妹妹是沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群誘發房室迴旋頻脈（Atrioventricular reentrant tachycardia，AVRT）心率不整患者，這類病人在心房跟心室之間，多出一條不正常的傳導路徑，這條路徑繞過房室結而形成電迴路時，就會出現問題；因為房室結有減緩電傳導的性能，這條路徑未經房室結減緩電傳導，就等於像不限速的高速公路，每分鐘可跳2、300下，只要一發病就像失控的野馬，會發生陣發性心搏過速（PSVT），會引起面色蒼白、心悸、頭暈、氣短、胸痛、暈倒等症狀。

由於這種快速的心律會導致心跳驟停和猝死，吳焜烺於今年初為她進行經導管高週波燒灼術，也順利把不正常副傳導線燒掉，但在測試時發現她還有後天形成房室竇迴旋頻脈（AVNRT），因電燒有2~4％可能燒掉正常導線的風險，因此再用無輻射3D影像系統加冷凍消融治療心律不整。

張小妹妹說，接受兩次心律不整治療，每次都覺得很害怕，要進導管室之前也拉著媽媽的手流淚，但做完之後到現在都未曾再發作，也可以盡情、痛快的運動，不用擔心運動完心臟不舒服，「做這個手術還是很值得！」

  • 彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺（左）以「冷凍消融儀器」治癒心律不整的張小妹妹（右）。（記者湯世名攝）

    彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺（左）以「冷凍消融儀器」治癒心律不整的張小妹妹（右）。（記者湯世名攝）

  • 彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺指著張小妹後天「房室結」老化多一條電傳導，以冷凍消融術得到根治。 （記者湯世名攝）

    彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺指著張小妹後天「房室結」老化多一條電傳導，以冷凍消融術得到根治。 （記者湯世名攝）

  • 心臟模型與冷凍消融心臟導管。（記者湯世名攝）

    心臟模型與冷凍消融心臟導管。（記者湯世名攝）

  • 彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺醫師手持心臟模型與冷凍消融心臟導管。（記者湯世名攝）

    彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺醫師手持心臟模型與冷凍消融心臟導管。（記者湯世名攝）

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