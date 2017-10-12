西施捧心真實版 13歲少女心跳200下險猝死

2017-10-12 14:41

〔記者湯世名／彰化報導〕13歲張姓少女心律不整近5年，每次發作就臉色蒼白、心跳加速，且近期發作頻率越來越高，就醫檢查發現每分鐘心跳竟然高達200下，所幸經彰化基督教兒童醫院兒童心臟科同時採「經導管高週波燒灼術」、「冷凍消融術」並使用「無輻射線~心導管3D立體定位系統」進行治療，現已成功根治。

張小妹妹從國小3、4年級開始，每2個月會發生1、2次心跳很快、胸口悶的症狀，當時不以為意；就讀國中後，心臟不舒服的頻率變高為每個月2、3次，她仍以為是太緊張或運動造成；去年11月因感冒引發肺炎，到彰基兒童醫院急診，醫師發現她臉色蒼白、心跳很快，當下會診心臟科醫師，確診心律不整，心跳次數高達每分鐘200下，立即由彰基兒童醫院兒童心臟科醫師吳焜烺收治。

吳焜烺指出，張小妹妹是沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群誘發房室迴旋頻脈（Atrioventricular reentrant tachycardia，AVRT）心率不整患者，這類病人在心房跟心室之間，多出一條不正常的傳導路徑，這條路徑繞過房室結而形成電迴路時，就會出現問題；因為房室結有減緩電傳導的性能，這條路徑未經房室結減緩電傳導，就等於像不限速的高速公路，每分鐘可跳2、300下，只要一發病就像失控的野馬，會發生陣發性心搏過速（PSVT），會引起面色蒼白、心悸、頭暈、氣短、胸痛、暈倒等症狀。

由於這種快速的心律會導致心跳驟停和猝死，吳焜烺於今年初為她進行經導管高週波燒灼術，也順利把不正常副傳導線燒掉，但在測試時發現她還有後天形成房室竇迴旋頻脈（AVNRT），因電燒有2~4％可能燒掉正常導線的風險，因此再用無輻射3D影像系統加冷凍消融治療心律不整。

張小妹妹說，接受兩次心律不整治療，每次都覺得很害怕，要進導管室之前也拉著媽媽的手流淚，但做完之後到現在都未曾再發作，也可以盡情、痛快的運動，不用擔心運動完心臟不舒服，「做這個手術還是很值得！」