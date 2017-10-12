重機上國道 立委籲開放更多路段「直球對決」

2017-10-12 14:39

〔記者陳宜加／台北報導〕550CC以上大型重機爭取上國道超過10年，今年7月到凱道抗爭後，交通部召開會議訂定肇事率、違規率等3評估指標，8月起觀察1年。立法院交通委員會今天針對重機上國道議題專案報告，立委鄭運鵬認為，試辦路段都是在「溫室中培養數據」，應分兩階段並選擇重機建議路段試辦。

他說，或許會有傷亡、但才能看見真實狀況，不然1年後數據沒差別，重機騎士不甘願、又會再拖10年，議題再拖下去對誰都沒有好處。交通部長賀陳旦承諾，「我認為半年後可以再擴大」，過幾天就會將第一季結果公佈在網路上，再實施兩次後將考慮擴大辦理。

交通部7月召開「評估開放550CC以上大型重機行駛國道」會議，規劃訂定肇事率、違規率等評估指標，8月起觀察一年，若紅牌重機3指標表現考核達標，最快明年10月開放橫向國道試辦行駛，並研擬違規加重處罰配套，一旦違規和肇事率攀升，最嚴重將收回路權。

鄭運鵬說，重機上國道不是台灣獨有的議題，其他國家如美國、加拿大、中國、香港、新加坡、韓國重機都能上路，部分禁止的有德國、義大利、奧地利等國，法國等國家則是限制CC數，新加坡更是除了腳踏車之外都能上路，或許台灣是當初國道設計本來就禁止上國道，也因此現在的問題包含行為及道路設計。

鄭運鵬認為，目前試辦地點有如在「溫室裡試驗」，相信一年後數據也不會太離譜，建議應該要以真實路段「直球對決」，建議在以安全、秩序、行為3項指標，進行評鑑6個月後，試辦開放部分雙向國道及八卦山隧道，再進行評鑑6個月，評估是否回覆現狀或擴大適用範圍。