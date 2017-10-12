酷！公車變身中藥鋪、茶行、布行 14日上路

2017-10-12 14:32

〔記者蔡亞樺／台北報導〕繼雙層觀光巴士之後，台北市觀光傳播局再度推出吸睛公車！綠17公車以布市、茶行與中藥鋪3大主題，打造觀光公車，本月14日起全新上線，帶旅客遊逛龍山寺、西本願寺、西門町、祖師廟再去迪化街，車上只要掃描QR code，可聆聽25個行經景點的中、英、日、韓語導覽，深度遊覽舊城風華。

觀傳局指出，車體外觀設計以融入復古吸睛的磚紅色彩，刻寫上復古風味的文字，再以純白線條呈現霞海城隍廟、北門、西門紅樓及艋舺龍山寺；公車內裝則以茶、中藥與布市為主軸，藉由在地百年老店「乾元蔘藥行」獨特的中藥文化、盛行於民國四五零年代的「永樂市場布行」百年茶行、「有記名茶」及「新芳春茶行」取景，以「實景環境」營造強烈的「空間錯置感」。

綠17公車串聯萬華與艋舺，車內空間打造過去舊時代意象，展示真實布製品、熨斗、熨斗台等素材。觀傳局表示，遊客可以掃描座位前方QRcode，聆聽龍山寺等25個景點中英日韓介紹，還定點播放由「台灣歌謠之父」作曲家鄧雨賢及大稻埕著名作詞家李臨秋製作的「望春風」及「四季紅」兩首耳熟能詳的曲目。

觀傳局長簡余晏表示，3年前開始的舊城區復興運動已成功推動北門重現、西門點燈後，隨即規劃復興臺北舊城—大同區。迪化街自9月起試辦人行徒步區，旅客人數逐漸增加，10月14日起將藉由音樂、舞蹈、遊行等表演藝術重現當年，透過導覽、市集、論壇與職人展演點亮大稻埕。