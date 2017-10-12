我國與美國懷俄明州 簽訂駕照免試互惠協定

2017-10-12 14:29

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部路政司長陳文瑞與美國懷俄明州運輸廳廳長William Theodore Panos分別代表雙方政府，昨天共同簽署「中華民國（臺灣）與懷俄明州駕照互惠協定」。懷俄明州米麥特州長於10月9日至15日率政府官員訪台時，拜會交通部並與常務次長祁文中共同見證此項協定。

交通部表示，此項駕照互惠協定是第25個我國與美國州政府簽署之駕照互惠協定。本項協定生效後，凡我國國民在美國懷俄明州取得合法居留身分，可持中華民國小型車汽車駕照，免筆試、免路考換領懷州普通汽車Class C駕照。基於平等互惠原則，在台灣取得外僑居留證（Alien Resident Certificate, ARC），合法在台居留滿6個月以上者，可持懷州普通汽車Class C駕照，免筆試、免路考換取中華民國小型車汽車駕照。

交通部與外交部籲請雙方人民於適用此項優惠協定後，須確實遵守當地交通安全法規，並培養符合當地人民期待的良好駕駛習慣。另為避免國人出國因駕駛執照有效日期逾期無法在當地使用，建議民眾出國前將逾期駕駛執照重新申請換領，可以減少出國期間所造成的不便。

交通部說明，為了增加旅外國人工作、求學及定居在當地駕車的便利，我國在平等互惠原則下，已經與92個國家/地區簽訂駕駛執照免試互惠換照協定，民眾可以透過公路總局網站，查詢主要國家駕照互惠情形。