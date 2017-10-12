傳藝「嬌」點！泰國指甲舞 女舞者吸睛

2017亞太傳統藝術節今起在宜蘭國立傳統藝術中心登場。（記者張議晨攝）

2017-10-12 14:29

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2017亞太傳統藝術節，即日起在宜蘭縣國立傳統藝術中心開演，傳藝中心今邀請寮國、泰國、緬甸、柬埔寨等4國舞者登台演出，為亞太傳統藝術節宣傳；其中，泰國的「泰美好南風藝術團」，4名女舞者帶來泰民俗舞蹈「指甲舞」，舞者不僅動作優雅，配合撫媚眼神及手部動作，笑容可掬，成為全場「嬌點」。

亞太傳統藝術節邁入第16屆，今年以「流域」為主題，邀請東南半島「湄公河」流經的越南、寮國、緬甸、柬埔寨、泰國即日起至15日抵台演出。

首波活動由越南、柬埔寨打頭陣，第二波演出則於今日登場，由泰國、緬甸、寮國等民俗團隊呈現東南亞的藝術多元面貌。

其中，來自泰國的「指甲舞」今搶先上演。4名身高、身材相仿的女舞者，搭配後方傳統的民俗音樂，舞姿曼妙、優雅，舉手投足間眼睛又帶一絲撫媚，成功吸引在場觀眾目光，成為全場「嬌點」，

傳藝中心表示，指甲舞多在歡迎外賓和潑水節等傳統節日才會演出，女舞者會頭戴尖頂金冠，穿著耀眼服裝，因節奏慢，看起來優雅細膩。

除演出外，到15日前還有泰國及緬甸等工藝師，在現場示範泰國傳統紙燈籠及緬甸樂器「圍鼓」製作。寮國則由工匠示範具濃厚民族風的代表樂器「寮笙」的製作過程。