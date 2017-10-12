癌末學畫抗病魔 台大雲林分院「阿德畫展」感動人心

一段敘述母子情深及勇敢抗癌的「阿德畫展」正在台大醫院雲林分院虎尾院區展出。（記者廖淑玲攝）

2017-10-12 14:26

［記者廖淑玲／雲林報導］9歲發現腦瘤，長達27年抗癌歷程都是母親一路陪伴的曾耀德，5月病逝台大醫院雲林分院安寧病房，無師自通的他留下許多精彩畫作，懸掛在病房內，展覽今天開展，親友擦掉淚水齊聚，懷念阿德永恆的愛與記憶。

曾耀德作品展，讓人強烈感受生命力。右一畫的就是母親林淑紅。（記者廖淑玲攝）

「畫畫是阿德這一生中最愛、最喜歡的事，感恩師父、院區緩和病房的醫師和護理團隊的用心，籌畫要幫阿德辦畫展，讓他能夠圓夢，讓他的畫能夠和更多人結緣分享喜悅……。」

林淑紅最愛兒子為她畫的這幅畫。（記者廖淑玲攝）

阿德的母親林淑紅今天分享母子生活的點點滴滴，提及兒子生前脾氣溫和，善良乖巧，多次泣不成聲，縱使不捨，依然以阿德為榮、為傲，即日起至11月底邀請大家來看展。

阿德生前相當倚賴母親，母子合照尤顯情深。（記者廖淑玲翻攝）

家有3兄弟的阿德，排行老二，9歲檢查出罹患腦瘤後，出入醫院成了家常便飯，為了治療犧牲許多校園生活，母親帶著他學習及摸索，因為在家無聊，無師自通提筆畫畫，家人出遊的照片、媽媽的影象、種的花草樹木、父親的泡茶桌全成了創作來源。

曾耀德生前脾氣溫和，善良乖巧。（記者廖淑玲翻攝）（記者廖淑玲攝）

曾耀德27歲時因腦瘤開刀損及語言及記憶能力，不會講話，也聽不懂別人說的話，曾想放棄最愛的畫畫，曾擔任幼兒園老師的林淑紅發揮耐心，親自教兒子開口、學發聲，甚至帶著走路散步，幫助孩子重拾對畫及生活的興趣，自此阿德畫風大變，喜歡大紅大綠的顏色，抽像畫風類似早年的素人畫家洪通，贏得許多人讚嘆。

為阿德祝福皈依的法師普安今天也專程參加畫展開幕。（記者廖淑玲攝）

去年底阿德病況惡化已經無法畫出完整作品，但在最後清醒時刻時常唱歌感謝母親，今年5月入住安寧病房15天，接受法師祝福皈依後隔天病逝，得年36歲。

林淑紅邀請大家參觀阿德畫展，記憶兒子永恆的愛。（記者廖淑玲攝）

林淑紅收拾傷痛的心，要為愛子完成遺願，不眠不休整理出阿德生前29幅作品交給醫院安寧醫護團隊，「阿德畫展」終於在今天開展，台大醫院雲林分院安寧病房主任黃建勳、護理長李貞儀及當時曾照護阿德的醫護人員、阿德的親友、引領他皈依的普安法師都到場祝福並分享阿德生前的美好記憶，林淑紅一再感謝，相信兒子的愛永遠陪伴身旁，一幅幅阿德的畫也帶領大家感受這段母子情深的感人故事。

親友參觀畫展無限懷念。（記者廖淑玲攝）

林淑紅為愛子畫展導覽，說明兒子的畫作主題幾乎都是日常生活。（記者廖淑玲攝）

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