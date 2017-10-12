醫病》腕隧道症候群「滑鼠手」 肥胖者要小心！

2017-10-12 14:31

〔記者王駿杰／新竹報導〕俗稱「滑鼠手」的腕隧道症候群，肥胖者得到機率會更高！

台大醫院新竹分院環境及職業醫學部主任朱柏青指出，腕隧道症候群是門診中常見的上肢神經疾病，當腕隧道正中神經受到壓迫時，就會造成手指出現麻如針刺、或手抓握失去力量等狀況，嚴重時拇指基部的肌肉還會萎縮。

朱柏青指出，腕隧道症候群容易發生在肥胖民眾，依據發表於2013年的醫學文獻顯示，身體質量指數大於30的人，發生腕隧道症候群的比例較身體質量指數小於30者，高出1.89倍，因此肥胖的人要更小心。

另外，若民眾的工作內容需要從事手腕部出力、重複性動作、姿勢不良及局部震動等工作，也會增加罹患腕隧道症候群的風險。

朱柏青表示，腕隧道症候群常見的症狀有拇指、食指、中指和無名指感覺到針刺感、疼痛或麻木，且受影響手指的皮膚可能會變得較乾燥或有腫脹感。若未及時治療，不但手的抓握力會下降，拇指基部的肌肉也會萎縮。

朱柏青說明，腕隧道症候群的治療方式，是依據疾病嚴重度，包含有減少手腕部活動、穿戴護腕、暫時性服用止痛藥、局部注射藥物、手術治療等。他呼籲民眾，對於有肥胖及上述危險因子的民眾，若工作性質需要頻繁使用手腕部的更要注意，唯有早期發現才能早期治療。