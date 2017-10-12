電影車到南投 3D電影太逼真 偏鄉童看得好癡迷

2017-10-12 14:12

〔記者佟振國／南投報導〕為讓偏鄉學童也能透過數位科技欣賞台灣之美，「美力台灣3D行動電影車」今天開進南投縣，於草屯鎮僑光國小展開縣內首場巡演，學童興奮戴上3D眼鏡看電影，影片中的紫斑蝶等珍貴動植物栩栩如生，如臨眼前，小朋友忍不住伸出手想觸摸，感覺超逼真。

社團法人數位新媒體3D協會「美力台灣3D行動電影車」，2014年展開環島播映，3年來已造訪全台偏鄉1060所國中、小學，民進黨不分區立委蔡培慧特別爭取行動電影車到南投縣的學校播映，縣內首映今於草屯鎮僑光國小熱鬧登場，並陸續於明潭國中、北梅國中、明潭國小、文山國小、營盤國小、忠孝國小、草屯國小、田豐國小播映。

蔡培慧與草屯鎮長洪國浩、縣議員廖梓佑等人，也與學童一起戴上3D眼鏡，共同體驗數位科技的成果，影片中紫斑蝶成群飛舞，讓人彷彿置身其中，蝴蝶等昆蟲栩栩如生擺動翅膀，逼真的視覺效果，也讓小朋友不禁想伸手觸摸，看完30分鐘的影片，大家還是意猶未盡。

蔡培慧表示，在地偏鄉學童鮮少有看3D立體電影的機會，很開心「美力台灣3D行動電影車」巡迴到自己的故鄉演出，特別選擇與家鄉有連結的影片，蝴蝶為南投的生態特色，《回家》即是介紹紫斑蝶的生態保育，也希望藉由數位科技，帶著學童體驗台灣的人文風貌、自然景觀，認識台灣之美。