拓展學術新南向 靜宜大學扎根越南與柬埔寨

靜宜大學將於越南開設「臺商企業菁英管理培訓班」。（記者張軒哲翻攝）

2017-10-12 14:01

〔記者張軒哲／台中報導〕新南向正夯！靜宜大學為拓展學術南向，由主秘簡義信率團前往柬埔寨及越南，拜會兩國官方單位及臺灣商會，實際瞭解臺商營運現況，增加靜宜學生海外的實習機會，並參訪當地大學與高中，提出雙聯學位、交換教師與學生、夏日學校及靜宜大學「臺商企業菁英管理培訓班」、「EMBA」等合作計畫，以提供海外人士及學子多元學習管道。

靜宜大學管理學院院長蔡學章、EMBA執行長魏清圳、國際學院副院長高中、助理教授李永隆參訪兩國政府單位。簡義信指出，政府推動新南向政策，靜宜也積極與當地台商、大學及高中合作，此次並與靜宜姐妹校柬埔寨Norton大學簽署合作備忘錄，強化雙邊交流，期以學術研究帶動產業，讓合作更為密切。

靜宜將為越南臺商的中高階管理與投資者，及越籍華語翻譯等人員。開設「臺商企業菁英管理培訓班」，以行銷、組織、人事、全球經濟趨勢等企業經營實務課程，提升專業管理及國際競爭力！

靜宜大學EMBA執行長魏清圳指出，將於107年在柬埔寨開設「EMBA」春季班，預計招收30位持有中華民國護照的台灣民眾。

魏清圳說，面對高度競爭，靜宜EMBA結合臺灣教育資源及本地特色，透過分組模擬實務個案研究，讓學員瞭解全球經營趨勢與策略、展開不同學習旅程。