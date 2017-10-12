澎縣第2家庇護工場 小步廚房揭牌

澎湖縣長帶領貴賓體驗，製作便當擺盤並進行義賣。（記者劉禹慶攝）

2017-10-12 13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼魔豆小舖後，第2家身心障礙者庇護工場-小步廚房，今日由縣長陳光復領軍揭牌，未來小步廚房以中式餐飲為主，有別於魔豆小舖的西式糕點，同時現場也安排貴賓製作便當菜色，並舉行義賣，縣長便當由議員呂黃春金660元購入。

小步廚房由社團法人澎湖縣身心障礙者協會，在今年1月初設立，並向國立澎湖高級海事水產職業學校租借現有場地，由理事長徐晏文率領5名身心障礙者一同製作，營業項目為各式便當，主打減油、健康，同時食材為當日選購，還可依照胃容量不同選購便當飯菜，製作客製化便當。

今日揭牌儀式，由縣長陳光復、楊曜立委助理段湘玲、議員呂黃春金、蘇陳綉色、澎湖監獄典獄長葉漢潼、各國中小校長及地主澎水秘書郭致誠等人都出席，並安排慢飛天使表演開場，慶祝第2家庇護工場揭牌啟用，提供身障朋友就業學習環境，未來能在就業市場無縫接軌。

另外揭牌儀式也安排貴賓體驗，擺設美味可口的飯盒，同時也在現場直接義賣，由縣長陳光復親手製作的「縣長便當」相當搶手，2名女議員相互出價競爭，最後由呂黃春金議員以660元得標，陳光復出力也出錢，隨後也率先認購千元餐券，帶動現場熱烈買氣，也給小步廚房開幕帶來好彩頭。