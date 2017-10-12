17不老隊伍全國總決賽 蔡英文到場打氣

總統蔡英文今早出席「2017不老青春逗陣行」全國總決賽，為參賽的爺奶們打氣。（記者葉冠妤攝）

2017-10-12 13:15

〔記者葉冠妤／新北報導〕蔡英文總統今出席在三重體育館舉辦的「2017不老青春逗陣行」全國總決賽，為來自全台17支樂齡隊伍揭序幕，蔡總統致詞時提到，看到老人家們今天穿得如此漂亮，如此青春活力，就表示年輕一輩可以放心去打拚，國家很有希望。

今天來自全台分區優勝隊伍的17支隊伍，平均年齡69.3歲，總歲數超過5萬歲，大家勁歌熱舞使出渾身解數，角逐全國冠軍。

蔡英文表示，雖然今天行程滿檔，還是要特地抽空來跟阿公、阿嬤在一起，她說這個比賽已經舉辦7年，每年參加人數越來越多，代表台灣老人家們越來越有活力，但是台灣終究面臨超高齡社會的挑戰，政府應趕快準備好，讓高齡化也能成為台灣進步的力量，打造長輩安心養老、終身學習的友善環境，第一步就是要將長照2.0做好。

蔡英文說，上次執政推出長照1.0，這次走入長照2.0，最重要的是在每一個社區裡都有照顧據點，讓長輩可以去走走看看、量量血壓，跟其他長輩聊天吃午飯，結合照顧資源與地方醫療，社區化、普及化與在地化。

蔡英文說，長照2.0過去1年推動全國720個社區照顧，希望未來幾年能加速辦理，讓長輩可在地享受長照服務，健康有活力的長者除了比賽外，也要多出去走走，看看台灣的改變，與社會互動，保持健康，好好享受老年生活。