集集連3次跳電 找不到台電值班人員、鎮民火大

南投縣集集鎮2週來經常無預警大跳電，造成市區一片漆黑，住戶、商家叫苦連天。（記者謝介裕攝）

2017-10-12 13:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮2週來至少發生3次無預警大停電，地方民眾叫苦連天，更氣的是，打電話要向台電南投區營運處反應，竟然無人接聽，導致「求助無門」，強烈質疑台電值班不落實或是有人蹺班，除要求台電對外說清楚、講明白以外，也須以優惠電價方式，作為對地方民眾的損失賠償。

南投縣集集鎮2週來經常發生無預警大跳電，令民進黨南投縣黨部主委陳昭煜（右）等人相當不滿，要求台電南投區營運處改善。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣黨部主委、議員陳昭煜，本身也是集集鎮民，11日集集市區再度發生無預警大跳電，引發民怨沸騰後，今日偕同集集鎮長陳紀衡召開「集集夜間跳電，台電無人值班」記者會，會中，陳昭煜表示，集集分局前的民生路，2週來已遭遇突發性停電3次，造成店家及住家冰箱保存食物損壞，並連帶影響部份住戶電動鐵捲門未能拉下關閉，被迫守夜。

南投縣集集鎮2週來經常發生無預警大跳電，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜（左1）、集集鎮長陳紀衡（左2）等人，要求台電南投區營運處須賠償民眾的損失。（記者謝介裕攝）

另外，集集街、民生路、育才街、林尾路等市區路段路燈，也曾多次無預警停電，嚴重衝擊交通安全，尤其，10月3日中秋節前夕，正逢居民準備歡慶中秋佳節時，環山路突然大停電，且台電南投區營業處竟找不到值班人員協助，連1911專線也未能接通，陳昭煜以「火燒功德寮」形容台電如此嚴重的疏失，將平時為民服務的辛勞，以及與社區民眾建立的情感完全抹煞，也難怪民眾如此憤怒﹗

針對南投縣集集鎮無預警大跳電問題，台電南投區營運處長蔡欽堂（左）向地方說明、溝通情形。（記者謝介裕攝）

集集鎮長陳紀衡也表示，在里長、鎮民反應台電客服人員態度相當不禮貌後，也曾親自一試，結果也同樣遭到冷落對待，實應連同跳電問題一併改善，才能讓民眾重拾對台電的好感與信心。

地方民眾指出，目前台電公司在台16線迄集集農會市區附近進行電纜線地下化工程，除希望做好交管措施，減少意外發生以外，也強烈質疑無預警大跳電與該工程施工有關，希望台電能就線路供電系統深入查察。針對民眾疑慮，台電南投區營業處長蔡欽堂說，不管是工程施工或是值班、客服等問題，該處一定會深入了解並改善，並對於近日造成的困擾，也致上深深的歉意。