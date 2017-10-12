台中市大雅區樹葬區動土 預計設置1萬個穴位

2017-10-12 12:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅環保自然樹葬區，今天在大雅生命藝術館旁舉辦動土典禮，預定年底完工，預計未來可提供1萬個樹葬穴位，台中市生命禮儀管理處處長陳志銘表示，未來將分區輪流開放，永續使用。

台中市政府落實綠色殯葬，改變民眾對公墓為鄰避設施的既有印象，利用大雅生命藝術館旁的1萬8897平方公尺土地，規劃設置環保自然樹葬區，基地內共分為5處樹葬區，預計可設置1萬個樹葬穴位，分區輪流開放提供民眾樹葬，永續利用。

台中市副市長張光瑤今天出席動土典禮指出，殯葬觀念隨時代變遷而改變，從土葬、火化到樹葬，市府推動樹葬是疼惜後代、節省使用土地的作法，所謂「落紅不是無情物，化作春泥更護花」，意義重大。

張光瑤表示，台中市目前僅有神岡樹葬區使用中，隨著火化觀念普及，接受多元環保葬法的民眾也逐漸增加，今年1月到9月，神岡樹葬區使用樹葬的民眾有817人，市府在大雅生命藝術館旁增設樹葬區，並於周邊植栽綠美化，讓民眾在緬懷先人之餘，也享有休閒綠地。

台中市生命禮儀管理處長陳志銘表示，樹葬是「不立碑」、「不造墳」、不留記號」的綠色殯葬模式，大雅環保自然樹葬區是沿著大雅生命藝術館周邊進行植栽，並分成5區，未來將輪流開放民眾樹葬，永續使用。