高教主軸不明、私校退場未過 教部頭很大

2017-10-12 12:22

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高教面臨多重危機，如私校有經營危機，但退場條例遭行政院退貨，而公校也為了爭取高教深耕計畫經費，恐淪作文比賽，相關議題今天在立法院也被立委關注，要求教部加速解決。

立法委員蘇巧慧說，教部推高教深耕計畫，囊括過去的頂尖大學、典範科大、教學卓越等經費，但仍舊是競爭型經費，績效指標太多，將使學校撰寫計畫流於形式，看不見高教未來願景，呼籲教部把抽象形容詞具體化，不清楚如何讓台灣能夠培養出諾貝獎潛力的學生。

教育部長潘文忠回應指出，過去10年高教發展因競爭型經費加上評鑑指標，使大學太過趨同，偏重學術研究，未來要回到以學生為本體，將發展大學多元特色，培養新世代優秀人才。

立委吳思瑤也指出，教部研擬的私校轉型退場條例被行政院打槍，重點就是補助對象及相關融資規範不明，當初在條例未出生前，立院就先支持編列相關基金預算，如今出包，教部應釐清相關經費使用，是要補助退場後的學生安置及教師資遣退休等，而非給私校。

潘文忠說，過去在退場條例的基金運作，本來研擬以子法來制定，但在行政院有部分閣員怕外界觀感，融資範圍變成圖利私校董事，因此會回到母法重新規範，會在近日完成修法，務求盡快通過行政院審核。

吳思瑤也提到，私校退場後空餘校地使用也應注意，也提問是否會將空餘校地拿來開放吸引國外名校來台？潘文忠說，私校退場與國際名校來台應分開處理，目前教部已規劃國際學校合作條例的初步草案，因名校來台也恐產生排擠效應，相關配套仍待研擬，並對外展開公聽諮詢。

立委柯志恩則關心高教資源配比，包含日前教部規劃的「玉山學者」補助，幫優秀人才每年加薪500萬元，同意攬才手段但擔憂相關遴選標準，也呼籲高教資源應再多提供給年輕學者，否則恐空有願景，無法改善高教環境。

潘文忠對此表示，玉山計畫的500萬元只是最高，並非每人都能加如此高薪，已召開4場諮詢會議，細部內容預計10月底可整理出來，讓未來遴選作業更清楚，而年輕學者也有彈性薪資等既有制度，這陣子收集意見後，後續也將會再做整體思考。