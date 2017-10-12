東南亞新住民陳情 籲放寬家屬來台探親

東南亞新住民陳情，呼籲放寬家屬來台探親。（記者葛祐豪攝）

2017-10-12 12:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕蔡英文政府推動新南向政策，但一群東南亞新住民，今早到行政院南部聯合中心陳情，呼籲政府放寬新住民海外親人來台探親簽證審查、海外高中學歷認證。

包括高雄市越南同鄉會等11個新住民團體，今天早上攜帶陳情書，前往行政院南部聯合中心陳情，辦公人員接下陳情書後，表示將轉交行政院研議。

高雄市越南同鄉會理事長岑歡琼指出，小英政府推動新南向政策，姊妹們都非常歡迎，但目前家屬來台探親有很多限制，希望政府放寬。

岑歡琼說，目前包括越南等東南亞國家的新住民，父母可來台探親60天，如有照顧小孩等原因，可延長到6個月，但兄弟姊妹、祖父母想來台探親卻困難重重，要出具折合台幣100多萬元的財力證明、工作證明，保證人等。

岑歡琼強調，一般新住民的家鄉經濟都不好，親人哪籌得出台幣100多萬元？

此外，外交部要求非邦交國的學歷驗證，須返回開出國辦理驗證，不受理新住民原屬國駐華機構驗證，或出具學歷證明在台辦理驗證申請。

新住民呼籲，外交部應簡化驗證手續，開放新住民原屬國駐華機構驗證，或出具學歷證明，即可在台辦理驗證申請。