立委建議推「送藥到府」避免浪費 衛福部長：可研究

衛福部健保署推估，民眾一年丟棄的藥品至少193公噸。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-10-12 12:04

〔記者劉力仁／台北報導〕國人用藥習慣不佳或重複領藥，估計全年被丟掉藥品高達193公噸，形成嚴重浪費，立委建議衛福部推動「送藥到府」，藥師送藥時候可查看病患是否有按照醫囑服藥或多領藥，鼓勵建立良好的用藥習慣，間接減少藥品浪費，衛福部長陳時中表示，可以研究辦理。

彰化縣與藥師公會合作推動送藥到府，還有部分民間藥局主動推出此一服務，受到偏鄉地區或失智失能者的家屬好評，立委黃秀芳建議衛福部全面推動此一措施，除了提供病患便利性之外，藥師可以實際了解並教導病患用藥，避免藥品被丟棄，形成浪費。

立法院衛環委員會今天審查衛福部擬具「長期照顧服務機構法人條例」草案，未來長照機構採法人方式設立，包含「長照機構財團法人」及「長照機構社團法人」兩類，必須達到一定的規模及財力，維持經營的穩定性；立委大多質疑衛福部草案，未來長照機構將「大者恆大」，只有財團或財力豐厚者才有能力經營，現存小型的老人安養中心都會逐漸消失。

陳時中表示，以法人型態成立，除了可以維護住民權益及照顧品質，長照機構運作也不會因為負責人更換而受影響，並公開接受監督，目前已經設立的住宿式長照機構如欲擴充或遷移，皆需依此規定法人化。