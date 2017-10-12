鑽石婚夫婦不怕鬥嘴 「吵鬧、感情更甜蜜」

2017-10-12 11:57

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年獲竹北市公所推荐的鑽石婚代表馮國雄、馮鍾英梅夫婦，朝夕相處一甲子，常以言語上的交鋒達成溝通，為子女、為家事的堅持更不惜冷戰；雖然愛鬥嘴，但兩人感情依舊，為家庭付出相扶相持，宛如體現台語歌手江蕙「家後」的歌詞：「我的一生獻給你家，才知道幸福是吵吵鬧鬧」！

新竹縣政府、縣議會本月22日將在縣議會禮堂，舉辦老人鑽石婚表揚；其中，將接受表揚的馮國雄，現年80歲，出生在桃園觀音，民國34年叔伯兄弟分家後隔年，父親用牛車拉著一車傢俱，搬遷到新竹的竹北鹿場；小他兩歲的馮鍾英梅，自幼就被賣到馮家當童養媳，兩人從小生活在一起，順理成章成婚後，育有2男4女，一個主內、一個主外，攜手建立一個溫暖、熱鬧的家。

兩老沒有因太熟悉而「無話可說」，反而愈老愈有話說，只是看在兒女的眼中，總擔心會不會擦槍走火，但兩老心裡都很清楚，這就是他們相處之道，七老八老了還吵得起來，代表身體健康，子女不必太掛心。

女兒馮寶慧說，父親就讀六家國小，畢業後就在該校當工友，服務5年才轉行到鐵工廠學藝，48年徵召入伍，續留營到58年上士退伍，同年度申請營利事業登記證，做一些小學運動器材並維修工作；為了響應政府節約能源政策，父親還成了銷售太陽能熱水器安裝工人。

馮鍾英梅極重視家庭、傳統倫理，對子女苦心教養，對家庭全心付出，讓在外打拚的老公無後顧之憂。「我承認我是倔強了一點、驢子脾氣」！馮國雄自我反省，並強調愛妻是我堅強的後盾，「10年修得同船渡，百年修得共枕年」，夫妻相知相守不容易，珍惜這緣份，執子之手，與子偕老。

等6名子女都成家立業，馮國雄投身志工工作，並在竹北樂齡學習示範中心任志工兼隊長8年，目前則是縣府愛心志工隊，每週一在社會處值班，過著愜意安適的銀髮生活。