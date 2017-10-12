太魯閣峽谷音樂節28日登場 超強卡司曝光

太魯閣峽谷音樂節28日將於太魯閣台地登場，今早在記者會上搶先曝光超強卡司，「創作女新聲」郭曉曉（右起）、盲人鋼琴家黃裕翔、太管處處長楊模麟、知名音樂總監薛忠銘及「天籟美聲」林育?等人均出席活動。 （記者王峻祺攝）

2017-10-12 11:45

［記者王峻祺／花蓮報導］知名太魯閣峽谷音樂節28日將於太魯閣台地登場，今早在記者會上搶先曝光超強卡司，「創作女新聲」郭曉曉、「天籟美聲」林育羣等人提前獻聲，「逆光飛翔」盲人鋼琴家黃裕翔也到場預告活動當日，將會用琴音帶著聽眾領略峽谷之美。

「2017太魯閣峽谷音樂節─谷籟弦音‧聲歌山林」主要由創作多首金曲的知名音樂人薛忠銘擔任音樂總監，卡司陣容包括萬榮國小合唱團、創作新女聲郭曉曉、婆娑舞集、族語創作歌手阿洛‧卡力亭‧巴奇辣、排笛王子張中立、台北愛樂四重奏、小提家盧耿鋒、織樂GILI樂團、小胖林育羣、以及盲人鋼琴家黃裕翔等。

太管處處長楊模麟說，自2002年舉辦迄今的太魯閣峽谷音樂節，創造一個自然、音樂和人相遇的機會，讓音樂能夠回到自然，並讓民眾在自然環境中聽見天籟美聲，也希望透過峽谷音樂「美的力量」，引領大家走進國家公園，一起守護太魯閣這塊美麗的土地。

連續2年受邀演出的排灣族歌手「創作新女聲」郭曉曉，在記者會上率先演唱《故鄉普悠瑪》，並透露活動當日還將準備不插電演出，要用原音感動大家，而有「天籟美聲」封號的歌手小胖林育羣也獻唱《You raise me up》，28日另會準備多首耳熟能詳的歌曲，並融入原住民古調，盼能引發更多共鳴。

太管處表示，28日太魯閣峽谷音樂節共分上、下午2場次，上午場10時30分至12時，卡司有萬榮國小合唱團、郭曉曉、婆娑舞集、阿洛‧卡力亭‧巴奇辣；下午場2時至4時30分，由張中立、台北愛樂、織樂GILI樂團、黃裕翔及林育羣演出，活動當日將搭設雨遮舞台，因山區偶有短暫陣雨，建議民眾可自備雨具，並視中央氣象局風雨預報，若達超大豪雨標準，將會提前公告活動延期至11月11日。

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