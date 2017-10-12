防止二次事故傷害 立委促修法規定新車配備反光背心

2017-10-12 11:51

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天針對高速公路事故及壅塞分析進行專題報告，立委黃國書播放一段影片，當距離150公尺時，畫面中只見3人正在跑步；直到距離30公尺時，才發現全部有7人，原3人穿著反光背心，另4人則穿著一般白色衣物。他指出，若在高速公路上，已經來不及煞車。如何防止二次事故傷害，建議交通部推動穿著反光背心。

黃國書表示，他日前對此召開公聽會，但交通部推給「民眾質疑」，事實上，民調有超過95％認為穿著反光背心會更安心，超過9成認為車輛應該加裝反光配備。過去3年國道發生132件二次事故，造成42人死亡、126人受傷，今年1至8月就有7人因此死亡。

他說，交通部長賀陳旦強調一個都不能少，強調將安全作為首要之務。但交通部運研所表示，多數國家尚無強制汽車置放反光背心規定，且國內法規尚可應用，恐造成民眾質疑，應以鼓勵業界配置、加強宣導。

他指出，歐盟28國中，有15國訂定有關置放、穿著反光背心相關規定，中國今年起也開始實施，納入「機動車安全技術條件」中，要求汽車放置反光背心。

他要求交通部半年內修正高速公路及快速公路交通管制規則第十五條，當發生事故或車輛故障，離開車門設置警示標示時，強制人員穿著反光背心，並加入符合國家標準的高可見度反光背心成為新車標準配備。

交通部長賀陳旦正面回應，目前識別號誌有反光，若有反光背心更有所保護，願朝此方向努力，應可行。