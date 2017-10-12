新加坡、東京公共運輸市占率近9成 台灣僅18％

2017-10-12 11:25

〔記者陳宜加／台北報導〕立委李昆澤今天在立法院交通委員會質詢指出，連假國道壅塞，應改善公共運輸與相關轉乘接駁系統，交通部長賀陳旦表示，目前分兩部分作為，會編列預算配合規劃優惠方案提升整體運量。

李昆澤指出，根據交通部公共運輸市占率，去年全國僅18％，台北最高42.8％，高雄9.3％，相較鄰近國家新加坡公共運輸市占率高達88％、東京也有87%，首爾也有69%，台灣顯然有很大進步空間。

交通部長賀陳旦回應，目前分兩部分作為，短期第一為轉乘優惠，台鐵或特定東部地區全面實施，經費上由交通部支應，同時輔導地方業者，明年開始全面台鐵轉乘優惠當成既定作為；其次希望各地路線與設置轉乘中心，也會編列預算，配合優惠提升整體運量。

至於電子票證整合，賀陳旦說，使用率普遍已高，北部達6、70%，南部也有4、50%，將繼續推廣，有了轉乘優惠，將更能鼓勵民眾多使用電子票證。

李昆澤指出，國慶連假轉乘觀察，國道客運平均85折優惠還不夠，政府應幫忙吸收、讓折扣更多。對此，賀陳旦坦言，這次地方政府似乎宣導不夠，特別是在相關路線管理不夠落實，可以再強化，但往宜蘭地區人次明顯增加，代表真正有需求地區仍有誘因。

針對國道客運，李昆澤也指出，今年接連發生蝶戀花、阿囉哈遊覽車重大車禍事故，顯示沒有綁安全帶是重大缺失，但根據交通部函釋，僅強制規定前、後門與安全門鄰近座位須繫安全帶。

賀陳旦說，目前規範確實有選擇性，希望相關法規全面要求。交通部路政司長陳文瑞則回應，目前規範小客車全車必須繫安全帶，大客車目前修法方向參考國外立法，4歲以上乘客上高速公路與快速公路全面繫安全帶。