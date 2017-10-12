體協改革遇阻力 林德福：我有管道可溝通

2017-10-12 11:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣各單項體育團體協會有長期沉痾，教育部體育署昨宣示要公開透明，如理事長民選、開放自然人入會等，但面臨協會抵抗如足球協會就告洋狀到FIFA，立法委員今天質詢，要政府拿出法律來全力改革，體育署長林德福則面帶微笑，強調：「我有很多管道可以溝通」，自信可做好改革。

立法委員張廖萬堅表示，台灣目前43個特定體育團體協會，都沒開放會員直選理事長，認為改革恐遭遇阻力，如足協就為此跟國際足球聯合會（FIFA）告洋狀，顯然會有很多困難，質詢官方若有體協就是不遵守，該怎麼辦？

體育署長林德福表示，國體法已修法，而法律有賦予體育主管機關相關權限，可以監督各體協，但最好不要用到，「我想我有很多方法、很多管道可以跟他們（體協）溝通。」法律上可做到如扣減獎補助款等，但最好不要用到。

張廖萬堅提醒，這些體協也協助培育國手，扣獎補助款也會對國手產生影響，要留意；立委何欣純也說，國體法修法當時已有充分討論，其中對自然人入會等，就是當初修法精神，要教育部表態；教育部長潘文忠也強調，修法精神相當清楚，必須公開透明，也沒有任何特定體育團體可以例外，未來將加強溝通，不管經費、法律職權上的監督都會貫徹執行，達到國體法目標。