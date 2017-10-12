田間玩很大 後壁阿嬤做風箏招大家來逍遙

頂長社區一群平均80歲的阿嬤，今日齊聚製作風箏，重拾兒時技藝；11月26日將教大家一起放風箏，在田間玩很大。（記者王涵平攝）

2017-10-12 11:08

〔記者王涵平／台南報導〕「箏風伴舞」，頂長社區一群平均80歲阿嬤今日齊聚製作風箏，重拾兒時技藝，11月26日將教大家一起放風箏，在田間玩很大。

南市無米樂稻米促進會與南市觀光旅遊局、南市議會、後壁區公所及後壁區頂長社區發展協會等，合辦「田間玩很大II-箏風伴舞」下月登場，有「糴糶一斗米」、「踢草球」、「跳米袋」、「抓泥鰍」、「袋袋相傳」等團體競賽，遊客可手做紙風箏，在收割後的稻田中奔跑放風箏，享受最親近大自然的時光。

活動策劃黃虹瑗表示，當天會由在地專業導遊引領參訪後壁特色景點，中午結合辦桌文化，由上茄苳阿興師採用台南在地食材，在田間辦桌，帶大家認識「結婚宴」、「滿月宴」、「闔家宴」中，不同的10道「請人客」的菜色，呈現台南在地食材的新鮮與豐富。

後壁區公所也安排遊客闖關遊戲，透過「辦桌九宮格」、「廟前十八鬥」、「後壁拼一拼」等3個關卡來與遊客互動，闖過3關可轉扭蛋機，內有芳榮米廠、後壁冰糖醬鴨、土溝農村美術館、烏樹林休閒園區等，有吃有玩眾多好禮相送。

南市農業局表示，為推廣種植台南16號好米（台灣越光米），團體組前3名各得台灣越光米2公斤15包、10包及5包。10月底前完成報名

，每組也可得台灣越光米2公斤裝1包。詳細資訊可上臉書「田間玩很大II-箏風伴舞 」詳閱。

相關影音