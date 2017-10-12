成軍才3年 宜市中華國中男籃隊獲全國冠軍

2017-10-12 10:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］成軍剛滿3年的宜蘭市中華國中男籃隊，獲得今年全國中正盃大學暨中學校際籃球賽國男組冠軍，該隊隊齡雖不長，但屢屢在全國的大小比賽過關斬將；教練唐正昌表示，團隊發揮堅強的抗壓性與韌性，才能完成不可能的任務，所有的訓練都在奪冠那一刻開花結果。

3年前中華國中成立籃球隊，校方感於國中階段是「蛻變」的時期，校方非常重視學生在球場上與課業上的態度養成，除了練球及打球，課業也不能荒廢，學生比賽期間的空檔，這批孩子大多利用課餘時間練球，教練甚至會要求學生拿書出來讀，所有球員均文武兼備。

冠軍隊由14名國二及國三的學生組成，在全國中正盃大學暨中學校際籃球賽國男組奪冠後，宜蘭市長江聰淵今發放每名學生1000元聯合勸募金，以資鼓勵；唐正昌表示，他在學校任教多年，除了學生的球技，更注重品德、紀律與課業，不會讓孩子因練球而走偏。

唐正昌說，團隊能奪冠，向心力是一大關鍵，他與學生培養出亦師亦友的關係，好感情讓孩子對教練所下達的每個指令與戰術，都能確實執行，彼此間展現出絕佳的信任與默契。

江聰淵表示，學生從小積極參與各項運動賽事，對身心發展都有正向的幫助，市公所會持續投注相關的預算，協助轄內學校培養運動選手，提升競技運動的發展，建構優質的運動環境。