綠委質詢超酸 「恭喜」交通部今年法定假期已結束

2017-10-12 11:02

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部昨天表示，國道離峰時段若不收費，恐造成「大災難」，立委鄭寶清今天質詢則批評，白天可以不收費或擴大折扣價差，彈性運用，尖峰時段政府則應更有魄力多收錢。鄭寶清也語帶酸意「恭喜」交通部，今年所有法定假期已經結束。

鄭寶清說，恭喜今年所有法定假期已經結束，「恭喜交通部」是目前網路最夯議題。對此，交通部長賀陳旦說，網路言論多少帶有諷刺性質，心裡感謝外界祝福，但自認仍有不足。

賀陳旦也說，連假國道價格彈性到底可以到什麼程度，確實還需要衡量，高速公路已經非常緊繃，不宜太放鬆價格彈性；夜間免收費是因沒有那麼大分流，反而比較擔心安全，仍需相關法規放寬。

鄭寶清以新加坡為例，國道尖峰時段多收、離峰時間少收，且每三個月就檢討一次，也不會公布時段，端視當天塞車情形，我國應朝向離峰不收錢、尖峰收更多錢方向。

鄭寶清說，三年來因油價下跌造成國道交通量每年百分之5成長，轉乘制度公共運輸無法牽動消費者的心，新加坡是免費由政府補貼搭國道客運免費，「大開大闔」解決交通問題，反觀台灣太保守，分流要有用，交通部要有肩膀、魄力。

另外，關於大型重機上國道，仍有6成以上地方政府反對，賀陳旦說，一年期評估作為基礎，隨時動態性與外界討論。但鄭寶清說，前事不忘，後事之師，全台交通事故機車占半數以上、死亡也是第一名，且習慣難以改變，重機上國道恐維持這麼高事故、高死亡率。

賀陳旦說，將就重機行為與表現討論，而非將危險全算在重機騎士身上，不甚公平。