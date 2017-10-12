南投白宮招商案 溪頭妖怪村成新主人

2017-10-12 10:38

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「南投白宮」之稱的南投稅務出張所，縣府文化局在放寬招商條件後，也如願完成委外營運的招標作業，將由以「搞怪文創」聞名的溪頭妖怪村（明山別館公司）入主，成為「南投白宮」的新主人。

南投稅務出張所係2樓建築，建於日治昭和11年（西元1936年），迄今已有81年歷史，縣府斥資約2700萬元經費整修後，因白色外觀而有「南投白宮」之美譽，然而，委外招商過程卻一波三折，歷經4次流標，好不容在第5次標出去，但得標商違約不經營，最終又回到閒置的原點，也引來南投審計室「關切」。

縣府幾經思考後，今年依據促參法相關規定，再下修放寬招商條件，包括給予得標商的整建期從3個月放寬至半年，甚至連房屋稅也從得標商應繳納，更改為文化局自行負擔，尤以「營運權利金」方面最注目，原本業者年營業總收入1000萬元以下，須繳給縣府收0.5%的營運權利金；1000萬至1500萬之間1%，1500萬以上為1.5%，目前則是免收3年權利金。

不過，文化局長林榮林指出，為避免廠商得標後毀約事件重演，「防擺爛條款」門檻，非但未放寬，還將履約保證金從最初的85萬元提高到100萬元，違者，最重將把履約保證金全部沒收，藉此達到約束效果，也期盼妖怪村的文創能力能將妖怪村成功模式移植南投白宮，為南投觀光及產業注入新的火花及活力。

溪頭妖怪村負責人林志穎說，從外地返鄉就是希望為地方貢獻一己之心力，不忍「南投白宮」持續閒置才參與競標，如今幸運地取得「南投白宮」委外經營權，但因促參法規定相當繁多，相關營運內容、細節仍有待與縣府文化局進一步溝通、討論，屆時，「南投白宮」會以何種新風貌面世？值得大家拭目以待。