修女的「攔鞋網」？阻擋除草噴起的小石子做的「天羅地網」

關山聖十字架療養院外籍修女愛物惜福，自製圍網，防止除草揚起的小石子傷到建物或玻璃。（記者王秀亭攝）

2017-10-12 09:39

［記者王秀亭／台東報導］關山聖十字架療養院內今天上午陣陣的除草機聲音，往療養院裡一看，82歲瑞士籍修女饒培德竟架起看似「攔鞋網」的圍籬，除草工人笑說，這裡沒有抗議，是修女為阻擋除草時，運轉的割草機鐵片揚起小石子或異物，而用肥料袋做成的「天羅地網」。

林務局關山工作站每個月主動派員到關山聖十字架療養院協助除草，主任莊瓊昌表示，療養院幾十年來由多位外籍修女與國內的護理人員、照服員，照顧40名重癱以上病患及老人，是台東醫療奉獻獎密度最高的機構，現有建物仍維持40多年前的樣貌，廣大的院區綠美化僅賴饒培德修女及名1婦女，因而列為工作站的社區服務熱點。

院區的林木花草是住民心靈放鬆的最佳園地，只靠2人維護費心又費力，關山工作站主動提出協助意願，在工作調配許可下，分攤修女的工作。

莊瓊昌說，第一次看到除草時，饒培德修女一早就抬出快一層樓高的圍網，乍看以為是抗議場警才會看到的「攔鞋網」，想不到砍草工走到哪，修女就把圍網抬到那裡，即使抬得汗流浹背也堅持要做。

饒培德修女解釋，以前除草時，曾噴起小石子打破玻璃，曬在戶外的衣物也會被噴起的雜草或石塊打到，因而利用肥料袋DIY圍網，省錢又耐用，擋住小石子、異物及碎草，住民的衣物、被單不變髒，掃碎草更省時，好處多多。

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