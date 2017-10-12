菲東熱帶低壓最快今成颱 彭啟明：下週還有新颱風

菲東熱帶性低氣壓，有機會在這一兩天內發展成為颱風「卡努」，其外圍的水氣配合東北風，會持續影響台灣的北部及東半部。（圖擷取自中央氣象局）

2017-10-12 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天台灣呈現「東邊下雨西邊晴」的狀況，東北部宜蘭雨勢不斷，而西半部地區則屢創高溫紀錄，繼台中、新竹、嘉義後，台南昨也創下10月高溫的新紀錄，受到熱帶性低氣壓外圍的水氣影響，北東迎風面降雨狀況將持續中。

氣象專家彭啟明在臉書表示，菲律賓東方的熱帶性低氣壓，有機會在這1、2天內發展成為今年第20號颱風「卡努」，目前多數氣象機構預測準卡努未來往西向呂宋島方向前進，不過其外圍的水氣配合東北風，會持續影響台灣的北部及東半部，等到週末過後這個熱帶系統進入南海，北東地區的降雨才會緩和。

彭啟明提醒，這個熱帶系統是有成長的空間，跟雙十連假期間的鬆散低壓所帶來的水氣相比，較有組織性，可能降雨的強度較大，北東迎風面須多留意，中南部地區天氣則大致穩地，但臭氧及細懸浮微粒依舊偏高，中午期間敏感族群建議減少外出。

當準卡努進入南海後，菲律賓東方海面還是適合熱帶系統發展，下週恐有新系統出現，預期這個適合颱風發展的情況將持續到10月下旬，至少有2到3個系統會發展，由於秋天的颱風在路徑的掌握上，和夏天不大相同，下週高壓的位置將有改變，變數更為增加，未來要多留意。