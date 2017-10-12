週六前東部嚴防大雨 吳德榮：明晚起發展颱風機率高

吳德榮表示，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，明起至週日熱帶性低氣壓將通過呂宋島，在進入南海之後，約在明晚至週六發展為「颱風」的機率高，可能影響東半部，帶來大量降雨。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-12 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天受到東北風、熱帶低氣壓或颱風外圍雲系影響，台灣北部、東部易有大雨或豪雨發生。氣象專家吳德榮表示，歐洲中期預報中心模式模擬顯示，明起至週日「熱帶性低氣壓」將通過呂宋島，在進入南海之後，約在明晚至週六發展為「颱風」的機率高，明天到週六其外圍環流與東北風的「共伴效應」，將為東半部帶來大量降雨。

吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」發文提到，昨天下午日本RSMC開始對呂宋島東方的熱帶性低氣壓作預報，認為未來24小時內會發展為「輕颱」；美軍颱風聯合警報中心JTWC則認為24小時內發展成「颱風」的機率很低，這凸顯颱風強度預報的不確定性。

他表示，最新地歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬則顯示，今天熱帶性低氣壓向呂宋島前進，台灣東側水氣增多，東半部及桃園以北的降雨增大，氣溫略降；新竹以南則晴朗穩定，南部山區午後有局有雷陣雨。

明日至週日（13至15日）熱低壓將通過呂宋島，進入南海之後，約在明晚至週六發展為「颱風」的機率高，週日將侵襲海南島。明天到週六其外圍環流與東北風的「共伴效應」，將為東半部帶來大量降雨，北部、東半部天氣轉涼；中南部亦有局部短暫陣雨的機率。週日北部天氣好轉，東半部仍有較大雨勢，中南部降雨減緩。下週一（16日）颱風遠離、天氣好轉，氣溫回升。