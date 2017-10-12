東北風、熱低壓夾擊！ 5縣市豪大雨特報

氣象局針對宜蘭等5縣市發布豪、大雨特報。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-12 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北風持續，加上南邊熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系，受南北兩個天氣系統影響，北部、東半部及南部陣雨、雷雨機率高，其中桃園以北及宜蘭整天雨勢明顯，而花東、南部入夜後隨南邊水氣持續北上，雨勢會逐漸增加；氣象局今晨於基隆、台北、新北及花蓮等4縣市發布大雨特報，宜蘭縣則發豪雨特報。

中央氣象局提醒，雖然目前資料顯示南邊的熱帶系統直接影響台灣機率較低，不過在和東北風交互作用下，北部、東半部及南部容易有局部大雨或豪雨，中部地區受影響的程度較小，仍屬於午後局部短暫雷陣雨的天氣。

今天氣溫方面，桃園以北及宜蘭降雨明顯加上東北風帶來涼空氣，高溫約28至30度，至於新竹以南及台東高溫仍有32至34度，而各地夜晚清晨低溫約25至27度。空氣品質部分，今天中部、雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區及外島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外今天嘉義以北、基隆北海岸、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及西南部沿海地區則有長浪發生的機率。

氣象局分析，熱帶性低氣壓或颱風通過菲律賓進入南海後，預計朝廣東到越南方向前進的機率較高，對台灣雖無直接影響，不過配合北方冷高壓帶來東北風，南北天氣系統交互作用下，天氣仍不穩定，一直到15日東北風稍減弱並且熱帶性低氣壓或颱風遠離，屆時雨勢將趨緩。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 27 ~ 34 29 ~ 33 24 ~ 30

氣象局於基隆、台北、新北及花蓮等4縣市發布大雨特報，宜蘭縣則發豪雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今天東北風持續，北部、東半部及南部陣雨、雷雨機率高，其中桃園以北及宜蘭整天雨勢明顯（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）