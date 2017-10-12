10/12 各報重點新聞一覽

2017-10-12 06:12

自由時報

百公斤海洛因案// 北檢查海關有無包庇

財政部關務署台北關疑疏縱上百公斤毒品流入市面，台北地檢署認為確有疑點應詳查釐清，昨分他字案由緝毒專組主任檢察官黃士元領軍偵辦，案由為毒品危害防制條例，除指示警調追查疑似毒品下落，並置重點於全案有無包庇不法等內情。

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濫用獨占 高通被重罰234億

我國公平會昨祭出鐵腕重罰美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）。高通在行動通訊基頻晶片市場具獨占地位，卻拒絕授權晶片給其他晶片製造商，企圖卡死聯發科、讓聯發科晶片不好賣；更對下游國內外手機製造商如宏達電，祭出「不簽授權契約就不提供晶片」，藉獨占地位損害基頻晶片市場競爭，決議重罰高通新台幣二三四億元，創下史上最高罰鍰。

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菲國前副總統：台菲親如兄弟 需互相合作

為推動新南向，由政府主導的我國首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」，昨起在台北舉行兩天會議，菲律賓前副總統金勾納演講時表示，菲律賓是進入亞洲很重要的門戶，菲國可以提供台灣產品銷往歐美的低關稅與專業人力資源，台灣也能幫助菲律賓科技提升並傳承實務經驗；金勾納說，「菲律賓要幫助台灣、台灣也應該幫助菲律賓」，共同邁向更美好的人生、科技發展及經濟前景。

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蘋果日報

江振誠 退還米其林2星

被譽為台灣之光、首位開設餐廳獲米其林星等認證的名廚江振誠，前天投下震撼彈，在他位於新加坡的餐廳Restaurant ANDRÉ官網宣布，明年2月停止營業，且聲明將歸還米其林二星榮銜，未來著重傳承經驗和知識給新世代。江振誠昨說，他不想被既有印象制約，想多了解中國文化或食材，嘗試不同的東西，而這些和米其林無關；也許不大實際，但「人有時就是會為這種不大實際而努力」。他想以自己的經驗和知識刺激更多有潛力的新人到亞洲，「這是我應做的」。

難證教唆 馬英九洩密案 無罪定讞

民進黨立院總召柯建銘自訴指控前總統馬英九，4年前於任內指示時任檢察總長黃世銘，報告偵辦中的司法關說案，涉犯洩密等罪，馬一審無罪，高院昨認定，柯無法證明馬教唆黃洩密，且馬將案情轉述給當時行政院長江宜樺等人，共商解決之道，可避免「孤家」、「寡人」擅斷缺失等理由，判馬無罪確定。

聯合報

軍人年改 立院本會期難產

軍公教年金改革的最後一塊拼圖，軍人退撫的修法方面，由於國防部要舉辦說明會，退輔會也要與退伍軍人團體溝通，能否在立法院本會期完成修法，國防部長馮世寬昨天答詢時沒回答；國防部官員則私下表示，恐怕會很難。

獨不獨立 限時攤牌 西班牙擬廢加泰自治權

西班牙總理拉霍伊十一日要求加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特釐清是否已經宣布獨立，中央政府將據此決定是否中止甚至廢止加泰隆尼亞的自治權。

中國時報

美2核潛艦 前進朝鮮半島

朝鮮半島局勢緊張，為震懾北韓，美國軍事動作頻仍，7日派遣洛杉磯級核動力攻擊潛艦「圖森號」（USS Tucson）前往南韓港口，本周末，俄亥俄級核動力巡弋飛彈潛艦「密西根號」（USS Michigan）也將駛入釜山港，屆時將有2艘美軍核動力潛艦同時在朝鮮半島亮相。

外交老手劉結一 網封怒懟天團

中共十九大召開前，涉台官員出現變動。大陸國台辦官網昨更新官員名單，大陸常駐聯合國代表劉結一出任中共中台辦、國台辦排名第一副主任，並特別註明是「正部長級」，相當罕見。外界預測，劉結一將在十九大後接替張志軍出掌國台辦。