豪雨特報 蘇花蘇澳至南澳段預警性封閉

2017-10-12 00:46

〔中央社〕受東北風增強及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，宜蘭昨天下起大雨。公路總局表示，基於行車安全，蘇花公路蘇澳至南澳段，昨天晚上10時起預警性封閉，開放時間將視雨勢狀況。

受東北風增強及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，中央氣象局昨晚針對宜蘭地區發布豪雨特報。

公路總局第四區養護工程處南澳工務段長陳文昌向中央社記者表示，昨天晚上起蘇花公路東澳段滂沱大雨未歇，沿線地區也有幾處上邊坡發生零星落石，基於用路人行車安全，昨晚10時起預警性封閉蘇澳至南澳段，開放時間將視雨勢狀況。