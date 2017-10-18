天天吃好料》桃園金河冬粉丸 傳承三代古早味美食

店內招牌冬粉丸，選用上等食材、每日現做。（記者李容萍攝）

2017-10-18 08:53

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市桃園區復興路的「金河冬粉丸」，是創辦人許金河於民國52年創立同名的小吃店，曾當選桃園市「金牌好店」，迄今54年已經傳承第三代經營，半世紀以來堅持精選上等食材，每日手工現做，且用最好的食材料理，雖然商品種類不多，每一道卻能滿足老饕們挑剔的嘴，尤其正對面是南門國小，隔壁是台電公司桃園營業處，許多退休教職員、老台電人經常光顧老店，就愛回味店內充滿古早味的傳統美食小吃。

金河冬粉丸熱賣的招牌小吃有冬粉丸、冬粉腸、綜合湯，除了魚丸很Q、蠻有彈性的，內餡的豬肉香還有油蔥酥的香味，很有古早味，清淡湯頭裡卻有各種香味，祕訣就在裡面有冬菜和自製手工沙茶醬，吃起來鹹香鹹香的，可算是絕配。

店裡獨特純手工製沙茶醬可是跟一般印像中的沙茶醬完全不同，材料選用花生、芝麻、中藥材，因為帶點芝麻的香氣，口味較鹹，不論是用來沾油豆腐、小腸、大腸頭．肝連肉、蹄筋肉、三層肉、豬心、鯊魚燻等小菜，或是丸子倒是蠻好吃的。

許家大媳婦蔡瀞慧表示，金河冬粉丸是從阿公許正橫那一輩開始創立，原本只是一個小餐車，招牌商品福州魚丸是當時一位伯公教作的，魚丸一直以來都是選用「過鹹水」的新鮮魚貨（魚漿）烹調，內餡的肉質絕對鮮嫩，採用的是上等黑毛豬。

蔡瀞慧也透露，店裡賣的品項原本不多，以冬粉丸、冬粉腸為主，她的婆婆周素嬌自小生長在台南的漁港，近30年加入經營後，才增加瓜仔肉飯、魯肉飯、虱目魚、南洋鯽魚等料理，讓客人有更多選擇。

這裡的招牌滷肉飯、瓜仔肉飯飯品都是採用台東嚴選的白米，滷肉口味濃郁，不鹹不油膩，瓜仔肉飯還配了顆滷蛋，吃起來入味且軟Q外，各式涼拌小菜皆為店裡自製。

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