好消息！台61線高架通永安漁港段 11月通車

台61線高架工程從台66線至永安漁港已經完工，即將於11月通車。（記者李容萍攝）

2017-10-11 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部公路總局主辦台61線「觀音至鳳岡段主線新建工程計畫」，起於觀音區台61線與台66線路口，終點為新竹縣新豐鄉竹4鄉道，全長20.82公里，總經費約156億7000萬元。桃園市長鄭文燦今天下午到新屋區現勘時說，台66線至永安漁港段已完工，即將於11月開放通車，永安漁港至桃園、新竹縣界段正施工中，預計明年8月完工通車，未來可串連至新竹縣新豐鳳鼻隧道，續接台15線至竹北，大幅縮短桃園至竹北路程。

鄭文燦說，台61線高架工程從大潭交流道至永安交流道段，高架道路配置雙向4車道，工程品質良好，11月通車後到永安漁港、新屋綠色隧道、桃園農業博覽會都很方便，跨越114縣道的長跨徑脊背橋將運用光雕技術照明，他建議公路總局在脊背上增列地名「永安漁港」，打造永安漁港新地標，市府將協助完善高架路網，發展綠色旅遊及休閒農業區帶動觀光。

鄭文燦說，配合台61線從台66線至永安漁港段的通車，交通局正在檢討沿線路口交通順暢度及完善交通標誌，工務局整合新屋及觀音區公所意見，以及永安漁港及農博基地的需求，於台61線橋下閒置土地申請設置停車場，並研議規劃設置共享電動汽車（U-Car）租賃站。

交通局長劉慶豐也說，台61線高架工程完工後，可大幅改善台61線平面道路於路口造成動線交織及號誌停等的延滯，提升用路人行車時間及交通安全，並串連西部濱海廊帶的工業區，提供台北港、桃園科技工業園區主要聯外道路，也可連接桃園至新竹縣的交通路網，藉由台66線銜接國道1號、國道3號，建構更完善的高快速路網。