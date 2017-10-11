竹市弱勢就業微電影首映，身心障礙者職場「重生｣滿滿洋蔥。（記者蔡彰盛攝）

2017-10-11 21:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天舉辦「特定對象及就業弱勢」微電影首映會，邀請影片中主角們分享創業與就業從零開始的奮鬥成功經驗過程，主角之一身心障礙者杜佳霖的爸爸獻花，感謝市府讓女兒佳霖「重生｣職場，場面溫馨感人。市長林智堅表示，微電影以真人實事呈現，相信主角們在逆境中不放棄的堅持，一定能感動更多弱勢者勇於踏入職場，尊嚴勞動就業。

身心障礙者杜佳霖，屬後天第一類身心障礙者，大學畢業4、5年來，曾經做過很多工作，但老闆嫌她動作慢，一緊張更是手忙腳亂，工作非常不順遂，「你不要來了｣這幾個字，讓她作了很久的惡夢，甚至躲在家裡不敢出門，不敢再就業。如今，佳霖今年經過勞工處職業重建人員的評估，進入喜憨兒餐廳工作後，爸爸杜滄銘說「現在每天回家都有說有笑。」

杜爸爸感謝庇護工場讓女兒重新踏入職場，希望社會提供更多類似「佳霖｣情況的身障者機會，在工作上找到適合自己的位置。庇護工場社工胡欣然說，佳霖的表現穩定度佳，學習參與度強，就業能力經過評估，再進入一般職場應該沒問題，就業輔導員規劃用漸進方式引導佳霖，克服心理陰影，再踏出外面職場實習，重拾自信。

導演陳彥宏說，5集5個主角，用真感情演出，舉手投足間展現新竹勞工的生命力，新竹市因他們而更美麗幸福，在拍攝期間也感受到新竹的人情味，如：新住民主角劉筱清於先生的鼓勵下，在就業職場發光發熱，成為園區新貴指定的熱門月嫂；「這份工作讓我越來越幸福｣的遊民胡錦清，憑著雙手賺錢的滋味，讓他感覺到新竹的溫暖感；前藝術總監顏廷樺，TATA-手創藝術者，手繪的興趣轉而開創了職涯第二春。