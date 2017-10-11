籃球大虎頭蜂窩 原民山青誤觸遭螫死

2017-10-11 22:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣一名33歲的原民山青，上週在五峰鄉山坡地整地時，因誤觸籃球大的虎頭蜂窩，而遭受群蜂攻擊，送醫不治，醫師呼籲入秋是虎頭蜂最活躍的時節，攻擊力也最旺盛，呼籲民眾遇到虎頭蜂就要遠離，才是上策。

一名目擊者告訴檢警，夏姓男子在五峰鄉桃山村清泉一處山坡地整地工作時，突然狂號呼救，他奔上前查看時，發現一群虎頭蜂正在攻擊夏男的頭部四肢，立即打119求救，消防人員緊急將夏男送醫，隔天清晨仍宣告不治。事後警消人員在現場看到一顆有如籃球大的虎頭蜂窩。

警、消人員對於青壯如夏男這樣的30歲出頭男子，竟遭凶悍的虎頭蜂群起蟄死，感到遺憾不解，檢方率法醫相驗時，發現夏男身上有將近20處遭叮螫傷痕，且多集中在沒有衣物遮蔽的頭部、頸部與四肢，確認死因是虎頭蜂叮咬造成的過敏性休克，導致多重器官急性衰竭而死。

南門綜合醫院急診室醫師葉時烊指出，秋天是虎頭蜂攻擊性最強的時節，不僅蜂群達到最大量，警戒範圍及攻擊程度也大幅上升。

為減少遭虎頭蜂螫的可能，建議民眾從事農作或野外活動時，儘量穿長袖長褲、戴帽子等來保護身體，且勿穿著鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩。

葉時烊強調，虎頭蜂毒可能會引起身體過敏性反應，有過敏體質的人，容易因過敏而休克，因此民眾萬一遭蜂螫時，記得要先冰敷減緩疼痛，同時補充大量水份、儘速就醫。

葉時烊提醒民眾，只要看到單飛的虎頭蜂，即表示已進入群蜂的攻擊範圍，最好立即遠離，切勿拍打追趕，以免引起蜂群攻擊。