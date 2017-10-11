高屏溪畔白茫茫秋景 吸引鏡頭追逐

2017-10-11 21:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪畔甜根子草花穗隨風飄動，為秋天揭開序幕，兩岸看似白雪皚皚，10月中旬蘆葦、開卡蘆緊接著登場，花色重疊的花海，搭配岸上「黃金雨」（台灣欒樹）盛開，溪畔五顏六色，吸引攝影愛好者取景。

拜今年颱風少所賜，高屏溪畔秋天風景特別美麗，屏東縣長潘孟安日前也不禁在臉書上po出溪畔白茫茫景觀，讚嘆溪邊入秋風情。其實從高屏溪口一路至大樹區河畔，許多沙洲、高灘地正被甜根子草白色花穗覆蓋，讓人以為錯身雪地。

中芸國小老師陳俊強指出，甜根子草總為高屏溪畔秋天景致揭開序曲，今年因為天氣熱，花期較短，不過和甜根子草外觀相似的蘆葦、開卡蘆也陸續開出咖啡、綠色花穗，花色重疊更是美麗。

陳俊強說，現在從雙園、萬大及高屏大橋俯瞰，就可欣賞美景，清晨因為逆光效果，花穗像似鑲了水鑽般閃動，到了黃昏，就像金色花海，因陽光變化呈現不同風貌。

手機攝影愛好者宋永泰連年走訪取景，他說這裡一片雪白，彷彿處在雲端，但向來沒有人會注意，鏡頭下的美仍令人驚艷。目前也正值台灣欒樹開花結果，色彩多樣。

不起眼的甜根子草卻深深影響著溪岸安全。陳俊強表示，每年7、8月吹南風，會颳起細微沙粒形成沙塵暴，若甜根子草生長範圍大且茂密，沙塵暴難以生成，「有一好沒二好」陳俊強說，茂密的甜根子草會阻礙水流，若遇上颱風暴雨，往往造成溪水瞬間暴漲。