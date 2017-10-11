不一樣的廟會 台南官田慈聖宮慶太子爺生邀4國寶授藝

2017-10-11 22:04

〔記者楊金城／台南報導〕跟一般廟會活動很不一樣，台南官田慈聖宮提前慶祝農曆9月9日太子爺、陳永華將軍的神誕日，國曆10月15日將舉辦人間國寶、薪火相傳活動和神農盃學生社團表演，邀請到「漆線」施至輝、交趾陶林金倉大師等4人授藝，10月22日晚上還有老歌演唱會。

慈聖宮是由明鄭參軍陳永華創立，廟史約353年，供奉主神是神農大帝，配祀太子爺、土地公和陳永華。

慈聖宮主委陳俊銘日前夢到廟埕前搭滿帳篷很熱鬧，決定舉辦這場工藝及學生表演的藝文活動來為太子爺及陳參軍祝壽。

慈聖宮邀請的人間國寶，有國家重要傳統藝術「粧佛」保存者及獲得國家工藝成就獎的施至輝、國家重要民族藝師交趾陶大師林再興的兒子林金倉，國家工藝獎得主的竹編大師盧靖枝及前中山兒童科學館負責人陳守仁。

陳守仁將指導製作傳統童玩，林金倉和潘秀惠夫婦教導民眾捏製交趾陶，盧靖枝教竹編，施至輝教漆線工藝。

其中，林再興在15年前慈聖宮重建時，在廟門的上方和兩側水車堵，留下13面壁堵的交趾陶遺作，有神農嘗百草、舞龍舞獅代表作，栩栩如生，被慈聖宮視為珍寶，這次邀林金倉夫婦來授藝，別具意義。

而22日晚間6點半舉辦的老歌演唱會，有田路路、李炳輝等人出席，並備有豆菜麵、棉花糖讓民眾免費品嘗。