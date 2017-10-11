連假國道加大尖、離峰價差？ 賀陳旦：靠錢分流風險高

2017-10-11 21:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為了解決國道每逢連續假期就會塞車的困境，交通部於這次國慶連假，試辦日間離峰時段通行費7折優惠措施，但連假首日國道依舊塞車。許多立法委員與學者都認為費率差異不大，所以無法明顯分散車流，應該尖峰加價、離峰給予更優惠價格。

恐創造不可承受新尖峰 要小心處理

不過，交通部長賀陳旦今晚表示，在車流量不斷增加的情況下，貿然做人為性的交通量調整，可能會創造另一個不可承受的尖峰，因此，將進一步分析民眾使用國道情況，預計2週內會有結果。

賀陳旦說，隨著車流量持續增加，尤其若第一天南下方向流量都會增加8％，讓國道變得高度緊繃，發生一點狀況時，就完全不能消化。

至於尖峰加價、離峰提供更優惠費率，賀陳旦說，打破費率天花板優惠要做，但下次連假是否就要用這個「工具」來疏運，還要小心處理；畢竟國道若沒有有效減量，靠錢來分流車潮，可以說是風險蠻高，一不小心就會造成哪個路段超過負荷，太危險了。所以，現在的功課，除了高速公路管理、資料分析，還要看看公共運輸改善作為方面，可以再做些什麼。

對於這次日間離峰優惠是否有分流效果？賀陳旦說，從數字上來看，原來認為離峰的時段，交通量的確有增加；但不能在此時下斷語，說是費率差別產生的效果，畢竟車流總量有增加，哪些量是移轉的，還很難說。