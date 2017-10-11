新豐池塘乾涸、水稻出現「空包彈」 農民憂血本無歸

2017-10-11 22:00

［記者廖雪茹／新竹報導］現正值2期水稻抽穗期間，需要大量用水；但新竹縣新豐鄉卻因部分池塘乾涸、低水位，農田缺水、稻穗枯萎，而出現「空包彈」的白穗現象，初估恐達數十公頃，農民十萬火急，除日夜顧水，更憂心投入心血全都白費，近百名農民今天氣得聚集抗議，要求政府負責及賠償損失。

經濟部水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，雖尚未限水，但久旱不雨，水情欠佳，8月起實施農業減量供水，目前打75折，水利署已在10月1日成立抗災緊急應變小組因應，北水南調，從翡翠水庫每日支援石門水庫60萬噸供桃園民生用水，但還是不夠，因此請水利會加強灌漑管理，避免浪費。

針對農民質疑上游截水、搶水等情況，桃園農田水利會管理組長謝清文坦言，「確有疏失」，但他也指出不少農民放水時疏忽忘了關水，而導致池塘乾涸；對此，水利會將採加班或僱用臨時工方式，加強巡查。

縣議員羅春蘭、吳傳地、鄉代許誠忠、羅時乾、官進賢等人，今天陪同百名農民，聚集後湖社區活動中心表達不滿，鄉長徐茂淦也到場，他們希望政府趕快祭出補救措施，並補償損失。新豐是新竹縣水稻面積最大的鄉鎮，2期稻作約600公頃，水源來自石門水庫，經光復圳引灌，相距60公里遠。

農民羅有亮砲轟，目前又未限水，但新豐卻無水可灌溉，全鄉33口池塘，除8之12及14號池已乾涸，其他池塘也多呈現低水位；其中，8之12池1個月前就乾了，遍佈死魚長滿蛆，蒼蠅肆虐，惡臭沖天，環境衛生令人堪憂，他推初稻田乾枯達數十公頃，每公頃損失8到10萬元不等，但水利會卻只回應農民「已向上級反映」，讓農民無語問蒼天。

農民莊育來不滿，新豐位居灌溉水圳最末端，水利會正實施減量供水及「停3供4」政策，在水量不夠大的情況下，水還沒送到，已被上游截走；苦等3天等到水來，也所剩無幾。他建議不要減量，每天供水。

新竹縣水稻育苗技術研究協會理事長魏新棋也說，已乾枯出現白穗的稻田，現在補水也來不及了，但農民已投入買苗、翻耕、施肥等成本都將血本無歸，要求政府補償。

新豐鄉農會理事長劉展維則指出，今年初枯水期政府鼓勵1期稻作休耕，2期再復耕，結果2期卻嚴重缺水，農民爭相搶水，其中休耕辦法要求綠肥存活率達50%始給予補助，造成休耕田搶種稻田水的怪現象。

新豐鄉農會總幹事鄭旭凱表示，除了參加稻作保險得理賠，個體戶若水稻損害面積超過20%以上，也可向鄉公所申請農業天然災害救助。

相關影音